Путин обсудил борьбу против коронавируса с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. В рамках переговоров лидеры обсудили борьбу против коронавируса. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

«Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма "омикрон"», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того Путин и Рамафоза обсудили подготовку к саммиту Россия – Африка, совместную работу в рамках БРИКС и торгово-экономическое сотрудничество.

Ранее стало известно, что 25 отечественных туристов, прибывших из ЮАР 3 декабря посадили на карантин. Под наблюдение отправили даже тех, у кого были предварительные отрицательные результаты ПЦР-тестов и тех, кто был вакцинирован «Спутником V».