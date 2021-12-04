В Госдуме оценили риски передачи Дании острова на Курилах

Депутат ГД Калашников: если соблюдать законы, то аренда острова Данией пройдет без рисков

Датская энергетическая компания Copenhagen Offshore Partners планирует планирует взять в аренду российский остров Шумшу, который относится к северной группе Курильских островов. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников оценил риски для России при передаче острова, его слова приводит «Секрет фирмы».

По словам депутата, датская компания должна будет соблюсти ряд законов, в том числе касающиеся аренды земли. В таком случае передача острова пройдет без рисков для России.

«Здесь возникает другой риск. Риск того, что нанесут этой земле вред какой-то, грубо говоря, выкачают всё оттуда и уедут. Но за этим тоже должны следить соответствующие органы», — добавил парламентарий.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о планах датской компании арендовать остров на Курилах. Copenhagen Infrastructure Partners занимается инвестициями в возобновляемые источники энергии и собирается производить на острове водород с помощью энергии ветра для дальнейшей продажи Японии.