Дерипаска объяснил необходимость новых городов в Сибири

Без новых центров экономического роста в Сибири и на Дальнем Востоке Россия может не успеть за космическим ростом азиатских рынков. Об этом написал миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале, объясняя необходимость строительства новых городов.

«Регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом. Но для того, чтобы его реализовать, нужна соответствующая инфраструктура и инвестиции, которые сегодня там просто отсутствуют», — добавил он.

По мнению бизнесмена, расширение инвестиций в этих регионах вызовет рост предложения и снижение инфляционного давления в России. «Более того, рост производственного потенциала в переработке сырья обеспечит тот самый необходимый структурный сдвиг в экономике, который необходим для снижения уровня инфляции в целом», — уточнил Дерипаска.

Он также привел слова председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина о целесообразности строительства Амурской железной дороги. «Наш орел, наследие Византии, — орел двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите его только истечь кровью», — написал миллиардер.

В заключение он заявил, что «дремотной» Азии больше нет — есть прогрессивная и развивающаяся дикими темпами Азия. «И нам бы за ней поспеть», — подчеркнул Дерипаска.

В августе министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов и сделать их научно-промышленными и экономическими центрами. Инициативу поддержал губернатор Красноярского края Александр Усс, назвав предпосылкой к тому реализацию инвестпроекта «Енисейская Сибирь», в который регион входит вместе с Тувой и Хакасией.