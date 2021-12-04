Украина заявила о готовности к любому формату переговоров с Россией по Донбассу

Глава МИД Украины Кулеба: Киев готов к переговорам по Донбассу с РФ в любом формате

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Дом» заявил, что Киев готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию в Донбассе в любом формате. Его слова приводят «Известия».

«Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию», —подчеркнул министр иностранных дел.

Кулеба добавил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном он обсудил сдерживание Москвы и возврат к выполнению Минских соглашений. Он заключил, что Соединенные Штаты, Украина, Германия и Франция надеются вернуть Россию за стол переговоров.

Ранее Блинкен предупредил, что Россию ждут «очень серьезные последствия» не только со стороны США, но и со стороны Евросоюза, если она «продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины».

