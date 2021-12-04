Чиновницу приговорили к тюрьме за махинацию с выплатами жертвам паводка

В Приамурье суд приговорил к тюрьме соцзащитницу за махинацию с выплатами жертвам паводка

В Приамурье суд приговорил к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения руководителя территориального отделения управления социальной защиты за махинацию с выплатами жертвам паводка. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

По данным ведомства, вместе со своей коллегой чиновница помогала в приобретении жилья гражданам, которые оказались жертвами паводка в 2019 году. «Работники управления социальной защиты, зная, что жительница с. Новокиевский Увал желает продать свой дом за 3,5 миллиона рублей, нашли покупателя из числа получателей меры социальной поддержки, сумма сертификата у которого превышала стоимость дома», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что социальные защитницы забрали себе 788 тысяч рублей. При этом пострадавший от паводка считал, что приобретает дом за полную стоимость сертификата, который ему положен после ЧП.

В прокуратуре рассказали, что коллегу руководителя территориального управления приговорили к трем годам и восьми месяцам лишения свободы.

Ранее четырех генералов и трех полковников Росгвардии заподозрили в махинациях на сотни миллионов рублей. Они занимались внедрением структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы «Недвижимость», но, несмотря на потраченные на нее 192 миллиона рублей, система так и не заработала.