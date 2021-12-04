В Москве приземлился самолет с россиянами из ЮАР

Вылетевший из Аддис-Абебы рейс ET 760 с россиянами из ЮАР приземлился в Домодедово

Рейс ET 760 Ethiopian Airlines с россиянами из ЮАР приземлился в аэропорту Москвы Домодедово, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

По данным РИА Новости, эфиопская авиакомпания организовала два коммерческих рейса для вывоза граждан России из Кейптауна и Йоханнесбурга. Всего на рейсах было около 100 человек. В эфиопском Аддис-Абебе россияне пересели в один самолет и вылетели в Москву, билеты обошлись каждому примерно в 100 тысяч рублей.

Ранее российские путешественники, которые застряли в ЮАР из-за обнаружения нового штамма COVID-19 в Южной Африке, возмутились завышенной ценой вывозных рейсов на родину. Российское консульство организовало вылет, договорившись с компанией «Эфиопские авиалинии», однако стоимость билета составила более 100 тысяч рублей.

С 28 ноября Россия на неопределенный срок ограничила въезд граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию, из-за нового штамма коронавируса. Несколько европейских стран уже ограничили авиасообщение с ЮАР.