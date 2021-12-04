Центр Гамалеи приготовился произвести 10 миллионов комплектов «Спутника М»

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС сообщил, что центр готов принять государственный заказ и произвести 10 миллионов комплектов вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков.

«Вообще у нас подростков такого возраста порядка 10 миллионов [человек]. До 10 млн [комплектов] мы готовы принять госзаказ. Все еще зависит от того, как родители решат о вакцинации их детей», — сказал глава центра.

Гинцбург добавил, что сейчас контроль качества проходят примерно 150 тысяч комплектов вакцины. До конца года центр приготовился выпустить в гражданский оборот 200-250 тысяч комплектов.

О регистрации в России вакцины от COVID-19 для подростков стало известно 24 ноября, ее второе название — «Спутник М». Согласно итогам клинических испытаний, у препарата высокая эффективность и безопасность. Вакцина создана на той же платформе, что и «Спутник V», она двухкомпонентная — интервал между прививками должен составить 21 день.