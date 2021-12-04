Сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса впервые с 2007 года

Сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин Даниил Медведев в полуфинальном матче обыграл немецкого теннисиста Яна-Леннарда Штруффа и вывел команду в решающую стадию турнира. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.

В заключительной встрече 5 декабря россияне сыграют со сборной Хорватии. Хорватские теннисисты оказались сильнее сербской команды.

Таким образом, Россия в шестой раз в своей истории пробилась в финал турнира. Последний раз — в 2007 году. Тогда победителем турнира стала сборная США.