Глава МИД Белоруссии прокомментировал присутствие Тихоновской на заседании ОБСЕ

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей прокомментировал присутствие лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Стокгольме. Об этом сообщает Zerkalo.

В интервью каналу «Беларусь 1» Макей не назвал Тихановскую по имени, обозначив ее, как «известную мадам». «Якобы, случайно председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ — представитель Швеции — пригласила известную мадам на ряд мероприятий», — заявил глава белорусского МИД.

Он добавил, что это было сделано с целью «популяризации известных лиц», вероятно, имея ввиду Светлану Тихановскую. Он охарактеризовал такой шаг президента ПА ОБСЕ Маргареты Седерфельт, как непорядочный. Также Макей заявил, что лидер оппозиции пыталась встретиться с его коллегами (вероятно, речь идет о главах МИД других стран), но согласились не все.

24 ноября, выступая в Европарламенте, Светлана Тихановская заявила, что страны Европейского союза (ЕС) должны быть более решительными в своих действиях по отношению к официальному Минску и в поддержке белорусского народа. По ее словам, необходимо продолжать оказывать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко.