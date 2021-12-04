На Украине рассказали об аморальной тройственной политике властей

Украино-российский политолог Василь Вакаров в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что для прохождения отопительного сезона киевским властям необходимо покупать уголь у Донецка и Луганска, отбросив свои негативные заявления на их счет. Он подчеркнул, что Украина, к примеру, продает в Луганск воду, получает за нее деньги и не видит в этом никакой проблемы.

«Так почему же мы не можем купить электроэнергию? А все просто: потому что это будет зрада. Вот такая у нас, к сожалению, двойственная или даже тройственная и абсолютно аморальная политика, где мы с одной стороны можем продавать воду, потому что вода идет через Луганск-Донецк на Мариуполь, а с другой стороны не можем покупать уголь. А с третьей стороны мы покупаем этот же уголь, но по серым схемам: через Турцию, через Польшу», — заявил эксперт.

Кроме того он отметил, что подобные вещи в стране являются политизированы, и руководителю политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку вменяют измену родине из-за того, что тот в 2014-2015 годах организовал, соучаствовал, или наладил механизм поставки угля из Донецка и Луганска в Киев, когда вести такие дела являлось легальным.

По мнению политолога, если власти предложат украинцам на выбор «тепло, но от угля из Луганска», или же «холод», то почти каждый житель высказался бы в пользу первого варианта. Однако, как подметил эксперт, Украина не может пойти на такой шаг из-за антироссийской политики.

Ранее Виктор Медведчук объяснил нападки президента Украины Владимира Зеленского на бизнесмена Рината Ахметова. По его мнению, глава государства пытается отомстить Ахметову за критику, которая звучит в его адрес на принадлежащих олигарху каналах. По мнению политика, существует связь между предъявленными ему ранее прокуратурой обвинениями в госизмене и заявлениями президента о вероятной причастности Ахметова в подготовке государственного переворота в стране.