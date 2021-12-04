Власти Украины уличили во лжи о подготовке к нападению России

Народный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Татьяна Плачкова в эфире телеканала «НАШ» уличила киевские власти во лжи относительно подготовки страны к нападению со стороны России. Она отметила, что в Киеве нарочно делают громкие заявления о так называемой грядущей войне, однако на деле страна совершенно не готовится к вторжению иностранных военных.

«За последний месяц мы поняли, что есть определенная дезинформированность украинского общества относительно того, что происходит. Готова ли страна, бомбоубежища, готовы ли люди отправлять детей воевать, есть ли мобилизация. Если откровенно, то сегодня Украина точно ни к чему не готовится, только к новогодним праздникам. Более того, когда делают заявления по поводу госпереворота и его не было, есть какая-то точно дезинформация общества относительно того, что происходит со страной», — заявила политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который обвинил Россию в агрессивных действиях. Дипломат напомнила ему об открытой вооруженной агрессии НАТО во главе с США по отношению к Сирии, Ливии, Ираку и Югославии, а также о попытках Штатов руководить антиконституционными переворотами на Украине.