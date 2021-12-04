Захарова осудила новые санкции Запада против Белоруссии

Новые санкции стран Запада против Белоруссии являются нелегитимными и носят антигуманный характер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

«Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

По мнению дипломата, санкции носят антигуманный характер из-за негативного влияния на жизнь граждан Белоруссии.

Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе. В черный список вошли более 25 физических и юридических лиц, в том числе авиакомпания «Белавиа» и предприятия «Гродно Азот» и «Беларусьнефть». Ограничения также ввели США и Британия.