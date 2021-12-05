Вор в законе Бесик Квинихидзе получил срок за криминальное влияние в колонии

В Саратове суд приговорил к 8 годам вора в законе Бесика Квинихидзе за поборы с осужденных

Саратовский областной суд приговорил к восьми годам лишения свободы 39-летнего вора в законе Бесика Квинихидзе, известного в криминальной среде как Бесо Руставский. Об этом сообщает издание «Версия Саратов» со ссылкой на пресс-службу суда.

Авторитет будет отбывать срок в колонии особого режима. Он признан виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Суд установил, что Бесо Руставский во время нахождения в колонии особого режима № 7 оказывал криминальное влияние на осужденных, занимаясь поборами с них в воровской общак. Деньги выводились за пределы исправительного учреждения для поддержания представителей преступного мира региона.

Из материалов прокуратуры следует, что Квинихидзе был коронован в июне 2013 года, а с апреля 2019-го до 8 сентября 2020 года занимал высшее положение в преступной иерархии, находясь в колониях Саратовской и Челябинской областей. Для демонстрации своего преступного статуса Квинихидзе нанес на свое тело соответствующие татуировки. Его вину подтвердили свидетели.

По его указанию заключенные колоний нарушали режим и отказывались повиноваться законным требованиям сотрудников администрации.