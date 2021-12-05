Хоккеисты-юниоры устроили драку во время матча

Драка произошла между хоккеистами юношеских команд «Витязя» и «Лидера»

Во время матча первенства Подмосковья вспыхнула драка между хоккеистами юношеских команд подольского «Витязя» и «Лидера» из Ивантеевки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

По словам родителей хоккеистов, присутствовавших на матче, потасовку спровоцировал наставник «Витязя». Драку юниоры устроили на скамейке запасных. Некоторые игроки получили травмы.

Отмечается, что Федерация хоккея Московской области уже в курсе произошедшего. В заявлении организации отмечается, что регламент предусматривает наказание за подобного рода поведение.

11 ноября на камеру попала массовая драка между юниорскими сборными России и Белоруссии, которая произошла на Кубке Президентского спортивного клуба в Минске. Ее удалось остановить судьям.