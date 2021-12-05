Одноногого россиянина с дочерью выселили из квартиры

Жителя Екатеринбурга с инвалидностью выселили из квартиры за задолженность по кредиту

Свердловские судебные приставы объяснили, почему жителя Екатеринбурга с инвалидностью выселили из квартиры. Об этом в E1.RU со ссылкой на пресс-службу главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП по Свердловской области).

Отмечается, что в пятницу, 3 декабря, екатеринбуржец Андрей Хлыбов, имеющего инвалидность по потере одной ноги, выселили из квартиры, которую за задолженность по кредиту по решению суда продали на торгах. По словам россиянина, полиция начала выламывать двери жилища, пока он со своей несовершеннолетней дочерью были в отъезде — об этом он узнал от соседки. Мужчине пришлось срочно вернуться домой, однако приставы не пустили его внутрь и не позволили даже забрать личные вещи и документы с деньгами.

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Как сообщили в ведомстве, задолжник неоднократно уведомлялся о возбуждении исполнительного производства, суд также отказал ему в удовлетворении исковых требований о прекращении дела. Кроме того, его шестилетняя дочь не прописана в данной квартире и фактически проживает с матерью. Также, согласно данным из регистрирующих органов, данное жилье не является для Хлыбова единственным.

«Должник отказался назвать адрес, куда возможно было бы перевезти вещи. В связи с чем, в соответствии с законодательством, вещи должника, находящиеся в квартире, принадлежащей другому собственнику, были описаны в присутствии понятых, опечатаны и направлены на ответственное хранение в специализированную организацию. Должнику сообщен адрес ответственного хранения, где он может забрать свои вещи», — заявили в ГУФССП.

Хлыбов рассказал, что ему с дочерью сейчас придется подселяться к сыну в однокомнатное жилище. Мать девочки, у которой также есть двое детей 13 и 18 лет, проживает с ними в двухкомнатной квартире.

Ранее в декабре председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав многодетной матери из Тюмени, лишившейся квартиры из-за долга по ипотеке. Глава ведомства также потребовал принять исчерпывающие меры по восстановлению прав женщины.