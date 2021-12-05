Россиянки выиграли золото в эстафете на Кубке мира по лыжным гонкам

Российская лыжница Степанова принесла команде победу в эстафете на Кубке мира

Сборная России выиграла женскую эстафету в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном отрезке вперед вырвалась 20-летняя Вероника Степанова. Она принесла своей команде победу в гонке. Второе место заняли шведские лыжницы, третье — спортсменки из Норвегии.

Шведки отстали от победителей на 1,1 секунды. Отставание первой норвежской команды от россиянок составило 1,2 секунды. Кроме Степановой, первую российскую команду представляли Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

Женская эстафета завершает гонки второго этапа Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Следующий этап пройдет в немецком Дрездене и начнется 18 декабря.

