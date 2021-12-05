Ведущая Первого канала показала премиальный ремонт в квартире родителей

Ведущая Первого канала Алла Михеева в своем Instagram-аккаунте показала премиальный ремонт, который сделала в квартире своих родителей в Междуреченске (Кемеровская область). Дизайн жилья разрабатывали специалисты, которые уже знакомы Михеевой по работе в ее столичной квартире.

«Летом я подарила родителям квартиру, которую почти год делали с моим любимым дизайнером», — написала Михеева и поблагодарила своего брата, который помог найти квартиру и «провел одну из сложнейших сделок в Междуреченске».

Двухэтажное жилище оснащено электрическим камином и большим диваном, кухня оборудована высококлассной дорогостоящей техникой. В квартире две спальни — одна для хозяев дома, а другая — для их гостей. Михеева и ее дизайнер продумали места для хранения одежды, украшений, а также остальных вещей. Бросается в глаза просторность жилища и его освещенность.

В конце ролика Михеева показала реакцию родителей на обновление квартиры. «Обалдеть! — не смог сдержать эмоций отец телеведущей. — Холодильник пустой, надо наполнить», — пошутил он. «Я счастлива, — добавила сама Михеева. — Родители, вроде, тоже».

Ранее Михеева назвала самое неприятное в заражении коронавирусом. По ее словам, настроение во время болезни постоянно менялось, кроме того, она огорчилась, когда перестала различать запахи и вкусы, также у ведущей пропал аппетит.