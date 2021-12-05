Родители расстрелявшего четверых человек школьника лично купили ему оружие

В США арестовали родителей 15-летнего подростка Итана Крамбли, расстрелявшего четверых человек в своей школе, 30 ноября, сообщает Detroit Free Press.

По информации издания, Джеймса и Дженнифер Крамбли обвиняют в непредумышленном убийстве, их задержали в Детройте — считается, что они хотели скрыться. Родители не признали свою вину в причастности к преступлению.

Обвинение утверждает, что Крамбли лично купил оружие сыну 26 ноября, а 29 ноября учитель застал подростка за поиском патронов в интернете и оповестил его мать. Та проигнорировала сообщение, но написала Итану, что не злится и посоветовала «действовать так, чтобы его не поймали». 30 ноября родителям рассказали о рисунке школьника, где был изображен автомат, пуля и раненый человек, и надписях: «Мысли не останавливаются, помогите», «Моя жизнь бесполезна, мир мертв». Они отказались забирать сына домой, и в этот же день он устроил стрельбу.

Ранее сообщалось, что подросток отказался признать свою вину. Как рассказал представитель прокуратуры, его обвиняют по одному эпизоду терроризма, приведшего к смерти, и четырех убийствах, а также семи эпизодах нападения с целью убийства.

30 ноября он открыл стрельбу в школе в городе Оксфорд штата Мичиган и убил четырех учеников, еще семеро получили ранения. Злоумышленник совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали.