На любимом курорте россиян досрочно отменили сухой закон

Власти тайского города Паттайя, который считается одним из самых любимых курортов россиян, решили досрочно отменить сухой закон — с 3 декабря частично возобновилась продажа алкогольных напитков. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, согласно приказу губернатора Чонбури в пилотных туристических зонах (Паттайя, Сирача, Ко Сичанг, Банг Сарэ, Наджомтьен) запрет на продажу алкогольных напитков отменили на 1,5 месяца ранее озвученной даты — с 3 декабря 2021 года вместо 16 января 2022 года.

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Тем не менее продавать, а также употреблять алкоголь разрешается только в отелях и ресторанах SHA+, то есть в заведениях, которые прошли тесты на гигиеническую безопасность и подтвердили предоставление своих услуг в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения. При этом отмечается, что большая часть туристических объектов в Паттайе имеет данный сертификат.

Кроме того, выпить алкоголь в ресторанах туристы смогут строго с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 23:00. Несмотря на снятие запрета, развлекательные заведения, клубы и бары возобновят свою работу только с 16 января 2022 года. Сообщается, что продажа алкогольных напитков в магазинах и супермаркетах не ограничивается.

Ранее в ноябре стало известно о том, что представители туротрасли Паттайи потребовали отменить сухой закон, так как из-за запрета продавать алкоголь в ресторанах и закрытия ночных развлекательных заведений иностранные туристы массово отказывались приезжать на курорт. Так, радикальные меры сильно ударили по имиджу туризма в Паттайе, известной ночной жизнью, и нанесли катастрофический ущерб турбизнесу.