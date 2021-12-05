Китай уличил США в развязывании войн под знаменем демократии

Американская модель демократии является лишь ширмой и предлогом для давления на другие государства и вмешательства в их внутренние дела. Об этом заявил МИД Китая в докладе «Ситуация с демократией в США», передает «Интерфакс».

В Пекине уличили Вашингтон в том, что США «гордятся тем, что являются "образцом демократии" и под знаменем демократии развязывают войны». Дипломаты добавили, что американская внешняя политика также характеризуется организацией цветных революций и свержения правительств под видом демократических реформ, что приводит к региональным беспорядкам и гуманитарным катастрофам.

30 ноября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Белый дом в пренебрежении основным принципом ООН о суверенном равенстве государств. По словам дипломата, список из 110 стран, определенный администрацией президента США Джо Байдена для участия в «Саммите демократий» 9-10 декабря, «вызывает огромное количество вопросов». Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты фактически присвоили себе право определять, какая страна является демократической, а какая нет. «Прежде чем учить других, как им организовывать свою демократию, давайте поговорим о демократии в международных отношениях. Запад ее не приемлет и заменяет ее своим диктатом», — заключил глава МИД.

24 ноября Государственный департамент США пригласил на «Саммит за демократию», который пройдет в режиме видеоконференции, 110 стран и территорий. При этом в списке приглашенных отсутствуют Россия, Китай, Турция, Саудовская Аравия и ряд других стран — в том числе традиционные союзники США.