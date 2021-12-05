«Арсенал» вырвал победу у «Химок» в концовке матча РПЛ

Тульский «Арсенал» одержал победу в матче 17-го тура РПЛ против «Химок» со счетом 2:1

Тульский «Арсенал» одержал победу над «Химками» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Арена-Химки». Счет на 38-й минуте открыли хозяева: полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов реализовал пенальти. Гости отыгрались только во втором тайме. На 61-й минуте точный удар нанес Зурико Давиташвили. А гол Эванса Кангвы уже в концовке матча позволил тулякам вырвать победу.

Итоговый счет — 2:1 в пользу тульского «Арсенала». Теперь в активе команды 19 очков. «Арсенал» занимает 11-ю позицию в турнирной таблице РПЛ.