Россиянка отдохнула в Шарм-эш-Шейхе и описала курорт словами «обожаю эту суету»

Российская туристка рассказала о «прошедшем на одном дыхании» отдыхе в Шарм-эш-Шейхе

Российская туристка, побывавшая в Шарм-эш-Шейхе в ноябре, описала курорт словами «обожаю эту суету». Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница призналась, что считает отзывы других россиян, которые разочаровались в Египте, субъективными и нечестными. По словам девушки, весь ее отдых прошел на одном дыхании. В первую очередь она отметила удобство и комфортность курорта Шарм-эш-Шейха для туристов, а именно инфраструктуру, развлечения и магазины.

«Я обожаю рынок, когда продавцы пытаются торговаться, привлечь туристов в свои магазинчики, пытаясь писать забавные шутки на русском языке. А рестораны и клубы тут не уступают столичным!» — поделилась россиянка.

Кроме того, девушку приятно удивил выбор активностей в отеле, которые были расписаны по часам — йога, стретчинг, пенная вечеринка, тематические обеды и ужины, бинго, лото. «Но всегда можно найти спокойный уголок для отдыха, где тебя не трогает никто: ни аниматоры, ни другие отдыхающие», — отметила туристка.

Отдельно путешественница выделила красоты Красного моря и посещение морского рифа — ради этого россиянка решилась на погружение с аквалангом. Также девушка добавила, что считает последний месяц осени лучшим временем для посещения Египта.

Ранее в декабре российская туристка, которая побывала на отдыхе в Хургаде, раскрыла три популярные схемы обмана туристов местными жителями. Так, девушка предостерегла туристов от покупки сим-карты в аэропорту, сообщив, что очень часто путешественникам продают тариф с меньшим трафиком интернета.