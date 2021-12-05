Президент России Владимир Путин объявил имя победителя номинации «Волонтер года» — им стал врач-педиатр Павел Бережанский. Об этом пишет ТАСС.

Сегодня, 5 декабря, в Международный день добровольцев глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии вручения премии «Мы вместе», которая была учреждена в целях поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Отмечается, что в этом году на ее соискание поступило более 25 тысяч заявок.

Так, награду вручили заведующему пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павлу Бережанскому. Ранее президент наградил педиатра медалью Луки Крымского за большой вклад в развитие волонтерского движения в сфере здравоохранения.

Помимо прочего, Путин отметил огромную нагрузку, которую взяли на себя волонтеры во время пандемии, и поздравил каждого причастного к акции «Мы вместе» с праздником.

«Ваш труд благороден по своей сути, всегда нужен, всегда востребован, а ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает к подобным действиям сотни тысяч, миллионы других наших граждан», — подчеркнул глава государства.

Ранее в декабре первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко назвал общество «Знание» примером просветительского волонтерства. Он также напомнил, что за последние полгода на площадках проекта выступило более семи тысяч лекторов, и было проведено более 15 тысяч лекций.