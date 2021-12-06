Путин пообещал развивать военное сотрудничество с Индией

Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Москва намерена развивать сотрудничество с Нью-Дели в военной сфере. Кроме того, политики отметили высокую степень кооперации в сфере энергетики и высоких технологий. Об этом пишет RT.

«[Совместная работа стран] касается энергетики, это касается высоких технологий, включая космос. И уверен, что программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе подготовка индийского космонавта», — пообещал российский политик.

Он также добавил, что Россия и Индия уже проводят совместные военные учения на своих территориях. Путин выразил Моди благодарность за внимание к этой составляющей совместной работы.