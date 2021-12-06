В ГИБДД напомнили о рисках штрафов сразу после покупки автомобиля

В ГИБДД напомнили водителям о правилах регистрации автомобиля сразу после покупки

В ГИБДД напомнили россиянам о рисках штрафов, которые могут последовать, если забывать о правилах регистрации автомобиля сразу после покупки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

У водителей после приобретения транспортного средства есть десять дней для регистрации. В противном случае автолюбителя ждет штраф.

Во время поездок необходимо иметь при себе документ, подтверждающий право владения машиной, паспорт транспортного средства, полис ОСАГО, а также паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства.

В случае, если автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, напоминают в ГИБДД, владельцу может грозить ответственность вплоть до лишение права управления транспортными средствами на срок до трех месяцев.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о новом порядке взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами. Он вступит в силу с 1 марта 2022 года и продолжить действовать до 1 марта 2028 года.