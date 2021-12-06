Белый дом оценил возможность высказывания Байденом угроз на встрече с Путиным

Белый дом: не стоит рассматривать встречу Байдена и Путина как возможность для угроз

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила возможность высказывания президентом США Джо Байденом угроз в отношении Москвы на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По ее мнению, не стоит рассматривать встречу глав государств в подобном ключе. Об этом она заявила на брифинге с журналистами, ее слова передает ТАСС.

Журналисты задали ей вопрос, собирается ли Байден пригрозить России в случае ее возможного «вторжения» на Украину. «Думаю, здесь дело не в угрозах. Суть в том, чтобы донести то, что верным путем вперед здесь является дипломатия», — ответила представитель Белого дома.

Она добавила, что США проконсультировались с союзниками относительно готовности в случае необходимости ввести новые санкции, которые должны нанести российской экономике значимый и серьезный вред, так что вероятность применения данного механизма существует.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин заявил, что США довели до абсурда заявления о якобы готовящемся нападении России на Украину. Он напомнил, что администрация в Вашингтоне постоянно говорит о некоем «вторжении», в случае которого Соединенные Штаты окажут военную помощь Киеву и союзникам в НАТО.