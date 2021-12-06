Бэнкси задумал выкупить знаменитую тюрьму

Уличный художник Бэнкси задумал выкупить у британского Минюста здание Редингской тюрьмы в 60 километрах от Лондона и превратить его в арт-центр. Для этого он решил продать трафарет одной из работ на фасаде сооружения за 13,2 миллиона долларов, пишет The Guardian.

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Речь идет о граффити «Творческий побег» — на нем изображен человек в тюремной робе, который спускается со стены на связанной из простыней веревке. Ближе к концу ткань превращается в исписанные листы бумаги, выходящие из печатной машинки.

Многие предполагают, что это аллюзия к знаменитому писателю Оскару Уайльду — он сидел в Редингской тюрьме с 1895 по 1897 год за обвинения в гомосексуальной связи с лордом Альфредом Дугласом. Трафарет изображения в декабре выставили в галерее Бристоля, родного города Бэнкси. Сам художник считает, что идея превратить место, которое сломило писателя, в «убежище для искусства» однозначно стоит воплощения.

Здание тюрьмы построено в 1844 году и считается памятником архитектуры Викторианской эпохи. В 2013 году она перестала функционировать, с тех пор сооружение заброшено. Объект планировали продать частному лицу, однако сделка не состоялась. В 2021 году власти графства Беркшир предложили переделать помещение под центр искусств, но для этого необходимо выкупить здание у Минюста Великобритании. Постройку пытался приобрести за 3,5 миллиона долларов Редингский муниципальный совет — сумма оказалась недостаточной.

В ноябре в английском городе Лоустофт другую работу Бэнкси вырезали с фасада здания. На стене магазина электротехники было черно-белое изображение ребенка в панаме, держащего в руках лом. Рабочие удалили граффити, поместили кусок фасада в грузовик, а опустевший участок закрыли деревянными панелями.