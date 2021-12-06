В Госдуме назвали причины интереса Байдена к нормальным отношениям с Россией

Депутат Шхагошев: Байден заинтересован в нормальных отношениях с РФ для своего авторитета

Президент США Джо Байден заинтересован в нормальных отношениях с Россией, чтобы поддержать свой авторитет и продемонстрировать возможность найти общий язык с российским лидером Владимиром Путиным. Такую причину назвал депутат Госдумы Адальби Шхагошев, передает РИА Новости.

«Не потому, что он очень любит и уважает Россию, а для того, чтобы внутри страны поддерживался его авторитет, он должен показать, что находит общий язык с самым крутым политиком в мире сейчас — Путиным», — указал парламентарий.

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Шхагошев добавил, что в настоящее время это может привести к нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, то, как Байден справится с ситуацией, покажет время и итоги беседы с российским лидером.

Депутат выразил уверенность, что разговор пройдет на взаимовыгодной основе, поскольку это одинаково необходимо России и США как определяющим странам.

Ранее Шхагошев заявил, что у США отсутствует потенциальная смелость, чтобы ввести серьезные экономические санкции против России. Парламентарий подчеркнул, что об ограничениях говорится давно, но такой сценарий не будет реализован, Вашингтон на это не пойдет, хотя Москва готова ко всему.

