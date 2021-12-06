Звезда российского MMA столкнулся с угрозой депортации

Звезда турниров поп-MMA Чоршанбе Чоршанбиев может быть депортирован из России

Таджикский боец смешанного стиля (MMA) Чоршанбе Чоршанбиев может быть депортирован из России после задержания за опасное вождение в Москве. Об этом сообщает издание «Известия».

Звезда турниров поп-MMA Чоршанбиев нарушил правила дорожного движения, передвигаясь по Лефортовскому тоннелю на Toyota Camry. По данным правоохранительных органов, боец не предъявил водительского удостоверения, которое действует на территории Российской Федерации. Также при спортсмене не оказалось полиса ОСАГО.

Эти нарушения грозят обернуться депортацией Чоршанбиева. На спортсмена составлен административный протокол. Соответствующее дело будет рассмотрено судом в понедельник, 6 декабря.

Чоршанбиев (или Чоршанбе) известен по боям в российских промоушенах Hardcore Fighting, Hype Fighting Championship. Поединки этих турниров пользуются популярностью в YouTube. В Instagram у Чоршанбе 417 тысяч подписчиков.

