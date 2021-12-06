Следователи рассказали об итогах проверки инцидента с едва не упавшим самолетом

СКР: в Магадане возбудили дело после инцидента с обледенением самолета S7

В Магадане следователи возбудили дело по итогам проверки инцидента с едва не разбившимся самолетом российской авиакомпании S7, летевшим из Магадана в Новосибирск. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

В ходе доследственной проверки в отдельное производство были выделены материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее Росавиация заявила, что проведет расследование инцидента с обледенением самолета S7. Заниматься расследованием будет центральный аппарат ведомства. Председателем комиссии назначен начальник управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Анвар Шайкамалов.

Об аварийной посадке самолета стало известно в пятницу, 3 декабря. Инцидент произошел накануне, 2 декабря. Почти сразу после взлета неожиданно выключился автопилот, а через секунду включился снова. Затем пилоты увидели сигнал об обледенении двигателей, борт начал «проваливаться», болтаясь из стороны в сторону. Посадить его удалось в Иркутске.