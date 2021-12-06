В Курской области появится Дом пекаря

В селе Красниково Пристенского района Курской области продолжают строить новые объекты рядом с водяной мельницей. Как уточнил в беседе с KP.RU замгубернатора региона Александр Чуркин, совсем скоро в этих краях появится Дом пекаря.

К настоящему моменту практически достроен первый этаж здания. Кроме того, на прилежащей территории расчистили пруд и ручей.

Рассказывая о новом объекте, губернатор Курской области Роман Старовойт упомянул о наличии планов провести в нем Масленицу.

Издание указывает, что в Центре компетенций городской среды трудятся над созданием проекта этнодеревни. Ожидается, что в ближайшее время будет готов проект Дома кузнеца, который планируется возвести при поддержке Железногорского района.

Ранее стало известно, что крымский краевед Сергей Гонтарь запланировал создание музея лаванды под открытым небом. Мужчина захотел организовать парк Элитаж, который будет посвящен одной из главных природных достопримечательностей полуострова — лавандовым полям. Открытие парка-музея запланировано на май 2022 года.