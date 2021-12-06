В Венесуэле убили лидера повстанцев

В Венесуэле убили лидера вооруженной повстанческой организации «Вторая Маркеталия» Эрнана Дарио Веласкеса по прозвищу «Эль-Пайса». Об этом пишет газета Tiempo со ссылкой на источники в венесуэльской разведке и правительстве Колумбии.

По их данным, Эль-Пайса погиб в ходе перестрелки у границы с колумбийскими Араукой и Вичадой, информации о других погибших или пострадавших нет.

По данным СМИ, нападение могли совершить члены «Десятого фронта РВСК (Революционных вооруженных сил Колумбии — Примечание "Ленты.ру"», ведущих со «Второй Маркеталией» территориальную войну в Колумбии и Венесуэле, связанную с незаконным оборотом наркотиков. При этом источники издания исключили какое-либо отношение правительства Колумбии к перестрелке. Официального подтверждения гибели Эль-Пайсы в Колумбии и Венесуэле пока нет.

Эрнан Дарио Веласкес, предположительно, в 1980-х годах прошел через школу наемников Пабло Эскобара в 1980-х годах, сидел в тюрьме на Ямайке, а после освобождения примкнул к РВСК, в рядах которой был причастен к похищениям, контролем внутреннего наркотрафика и созданием повстанческой сети. В 2019 году он с другими лидерами повстанцев объявил о создании «Второй Маркеталии». В его отношении действуют национальные и международные ордеры на арест за убийства, похищения и другие преступления.

В сентябре сообщалось о гибели в результате операции военно-воздушных сил (ВВС) властей Колумбии одного из лидеров леворадикальной группировки повстанцев «Армия национального освобождения» (АНО) Анхеля Падильи Ромеро по прозвищу Фабиан, который считается одним из ключевых представителей группировки.

