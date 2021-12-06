Российская певица Полина Гагарина подписала мировое соглашение с бывшим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Об этом сообщает Starhit.

«Производство по делу прекращено. Условия соглашения устраивают обе стороны и, самое главное, учитывают интересы ребенка», — заявил адвокат артистки Филипп Рябченко.

Уточняется, что Исхаков отказался от иска, который был зарегистрирован 16 сентября. Тогда отмечалось, что через суд фотограф намерен установить порядок общения с дочерью Мией. В декабре 2020 года он запретил Гагариной вывозить ребенка из страны и обратился с соответствующим заявлением в органы миграции. Тогда исполнительница собиралась поехать с дочерью на Занзибар.

Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. Их дочь Мия появилась на свет в 2017-м. У Гагариной также есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым. Она рассталась с Исхаковым в конце 2019 года, однако документы на развод подала только в ноябре 2020-го.