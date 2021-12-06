В Крыму выбрали королеву Бала хризантем

В Никитском саду в Крыму королевой Бала хризантем стал сорт «Бегущая по волнам»

В Никитском ботаническом саду в Крыму завершился ежегодный Бал хризантем. В этом году королевой бала стала хризантема сорта «Бегущая по волнам», ее выбрали онлайн-голосованием. Об этом сообщается на сайте сада.

«Сорт является очень длительно цветущим, не только в открытом грунте, это хозяйственный ценный признак, но также он очень длительно сохраняет декоративные качества в срезанным виде, то есть в воде до трех недель», — рассказала о королеве бала научный сотрудник лаборатории цветоводства Никитского ботанического сада Наталья Смыкова.

Отмечается, что за звание победительницы боролись порядка 500 цветов, а выбирали ее два месяца. В пару ей определили и «кавалера» — цветок сорта «Адмирал Алферьев». Сам адмирал Игорь Алферьев, в честь которого назван сорт, также приехал на бал вместе с женой.

Традиционный Бал хризантем начался в Крыму в конце октября. Для мероприятия там установили фотозону из живых цветов — панно в виде крупноцветковой хризантемы. Цветы высадили по составленной схеме: фон выполнили из хризантемы с бордовыми цветками, а для изображения лепестков использовали белые и желтые сорта хризантем. Центр композиции был представлен аспарагусом Шпренгера.