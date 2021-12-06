Невролог назвала способ самостоятельно выявить инсульт

Невролог Вон: самостоятельно выявить у себя инсульт можно с помощью быстрого теста

Врач-невролог высшей категории Татьяна Вон назвала способ, благодаря которому человек может самостоятельно выявить у себя инсульт. Об этом в понедельник, 6 декабря, пишет «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По словам медика, для этого необходимо провести быстрый тест, попробовав улыбнуться или поднять обе руки. Если сделать что-то из этого не получается — это повод немедленно обратиться за медицинской помощью.

В числе характерных признаков инсульта, по словам Вон, асимметрия лица, а также невнятная речь. Она отметила, что после появления хотя бы одного из симптомов инсульта у пациента есть всего четыре часа, а потому нужно сразу вызывать скорую.

Невролог добавила, что для профилактики инсульта необходимо регулярно наблюдаться у врача. «Защититься от инсульта можно тем, чтобы давление было нормальное и чтобы сосуды, которые доставляют кровь головному мозгу, были в функциональном состоянии. Есть такие методы диагностики, называется это дуплексное сканирование», — уточнила Вон.

Ранее телеведущий и врач Майкл Мосли назвал неожиданные методы понизить артериальное давление, не прибегая к приему лекарств. По словам врача, в долгосрочной перспективе помочь могут похудение, сокращение количества соли и регулярная физическая активность.