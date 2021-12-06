В Калининграде установят 200 новогодних деревьев

На улицах Калининграда установят 120 елей и 80 сосен в преддверии новогодних праздников

По всему Калининграду в преддверии праздников установят 200 новогодних деревьев. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Отмечается, что на данный момент власти города занимаются поиском подрядчика, который займется размещением 120 елей «Фат Альберт» и 80 сосен «Пирамидалис». Последние будут установлены в специальных кадках, которые располагаются на улицах областного центра.

В частности, по плану новогодние деревья разместят на Нижнем и Верхнем озерах, у Дома искусств, на Ленинском проспекте, на площади Победы, а также у музея «Фридландские ворота».

Всего на эти цели планируется выделить почти четыре миллиона рублей. Крайний срок завершения работ назначен на 29 декабря.

В ноябре сообщалось, что на улицах Калининграда в рамках шоу фонариков «Сказки старой Европы» появились светящиеся скульптуры. Всего установлено 250 разных статуй, объединенных в 25 тематических инсталляций, среди них персонажи знаменитых детских сказок — Щелкунчик, Снежная Королева и другие.