Раскрыта доля купивших QR-коды жителей городов России

Около 20 процентов жителей некоторых городов России купили QR-коды незаконно, такие данные раскрыл заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов, сообщает РБК.

Вирусолог уверен, что с введением таких сертификатов эпидемиологическая ситуация реально не выправится. Ее улучшению, по мнению ученого, способствует только вакцинация граждан от COVID-19.

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Нетесов отметил, что Россия сейчас находится в первой сотне государств по степени вакцинации. «По числу заболеваний на душу населения — в первой тройке», — пояснил он.

В середине октября директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что 80 процентов россиян, утверждающих, что привились «Спутником V», но при этом заболели COVID-19, купили сертификат о вакцинации.

Ранее Гинцбург напомнил гражданам об уголовной ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19. Он привел в пример европейское законодательство, согласно которому за подделку документов, говорящих о наличии тех прививок, которые разрешены в Европейском союзе (ЕС), полагается шесть лет тюрьмы.