Лукашенко посоветовал брать во власть людей со стержнем и вспомнил про чекистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал качества людей, на которые нужно опираться при новых назначениях в вертикали власти. По мнению белорусского лидера, брать на руководящие должности нужно хороших управленцев с патриотичными взглядами. Таких людей белорусский президент посоветовал искать среди силовиков, передает «БЕЛТА».

«Мы абсолютно не отвергаем, и я на этом настаиваю, людей военных в вертикали власти. Я имею в виду людей в погонах: милиционеров, армейцев, чекистов — не важно. Главное, чтобы был хороший управленец», — заявил Лукашенко на совещании по кадровым вопросам. Президент Белоруссии убежден, что управленческие качества можно применять в любой отрасли, так как хороший руководитель в состоянии окружить себя профессионалами.

Лукашенко вспомнил и про другие желаемые качества новых людей во власти. «Советую вам при подборе кадров опираться на истинных, нормальных, патриотичных, крепких людей со стержнем», — обратился он к местным руководителям страны.

Президент призвал руководителей на местах быть аккуратными в подборе сотрудников и добавил, что общество в Белоруссии сильно изменилось после прошлого года. Такой вывод он сделал на основе проведенного масштабного социологического исследования, результаты которого пообещал скоро опубликовать.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии пора уйти от единоличного президентского управления страной. Изменения президент анонсировал в новой конституции страны.