Лукашенко изменит систему единоличного управления в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко: нельзя сосредотачивать власть в руках одного человека

Белорусский президент Александр Лукашенко в новой конституции Белоруссии хочет изменить систему единоличного управления страной. Он счел невозможным сосредотачивать власть в руках одного человека в современных условиях. Слова белорусского лидера передает БЕЛТА.

«Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Законно? Законно», — объяснил план отхода от единоличного управления Лукашенко.

В качестве аргумента он привел в пример события 2020-го года, когда граждане Белоруссии протестовали против итогов президентских выборов в стране. «Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском», — заявил Лукашенко.

Действующий белорусский президент добавил, что если бы в прошлом году протестующим удалось захватить власть в свои руки, это привело бы к уничтожению Белоруссии. «Страны бы просто не существовало», — заявил он.

Ранее Лукашенко подчеркнул, что обновленный текст белорусской конституции ни в коем случае не должен установить двоевластия в стране. Он пообещал, что в Белоруссии останется сильная президентская власть.