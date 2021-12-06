Названа цена самого дешевого жилья в «Москва-Сити»

В декабре 2021 года самое дешевое жилье в международном деловом центре «Москва-Сити» обойдется в 23,2 миллиона рублей. Такую сумму назвали эксперты агентства Skolkovo Realty, материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В общей сложности на продажу в центре выставлены 400 объектов недвижимости. Самый бюджетный вариант находится в комплексе «Империя Тауэр» и представляет собой апартаменты на 40-м этаже небоскреба. Квартира занимает площадь в 36 квадратных метров.

Наиболее дорогой вариант находится на 91-м этаже небоскреба «Башня Федерация». Это пентхаус почти в 2,2 тысячи квадратных метров. За объект придется отдать 2,6 миллиарда рублей.

По данным аналитиков, в октябре 2021 года спрос на недвижимость в «Москва-Сити» увеличился на 34,4 процента в сравнении с показателем сентября — рекордное значение начиная с 2018 года. Относительно показателя октября 2020-го спрос на жилье в небоскребах вырос на 48 процентов. Стоимость «квадрата» находится в диапазоне от 253,8 тысячи рублей до 2,5 миллиона рублей.

Летом 2021 года самую дешевую квартиру площадью 65 квадратных метров в «Москва-Сити» оценили в 30 миллионов рублей. Стоимость наиболее дорогого объекта в этой локации достигла 2,6 миллиарда рублей — речь идет о пентхаусе площадью более 2,1 тысячи квадратных метров, расположенном на 95 этаже.