В России обвинили США в глухоте

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин заявил, что США не слышат Россию в одном из актуальных вопросов. Он обвинил Штаты в глухоте по ситуации на Украине, передает РИА Новости.
Кожин пояснил, что Россия, отвечая на обвинения США в якобы готовящемся нападении на Украину, с натяжкой может назвать их партнером. Американская сторона не слышит или хочет слышать своих коллег, добавил он.
«Мы в который раз говорим, что Россия не планирует и никогда не планировала никакого нападения, в ответ США рисуют нам какие-то планы нашего нападения. Получается, мы разговариваем с партнерами, которых можно так назвать с большой натяжкой, при этом они не слышат или не хотят слышать», — отметил сенатор.
Политик добавил, что США называют черное белым и наоборот. «Ситуация такая, что дальше уже некуда», — заключил он.
Ранее США пообещали военную помощь Украине против «российской агрессии». В Белом доме заявили, что президент страны Джо Байден на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщит ему, какие меры примет американская сторона в случае нападения России на Украину.
6 декабря стало известно, что в США запланировали санкции против России из-за Украины. Предполагается, что правительство Байдена обсуждает антироссийские меры с правительствами европейских стран.