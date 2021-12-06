Скончавшегося Нодара Джинчвелашвили суд признал вором в законе

Вологодский областной суд посмертно признал вором в законе 63-летнего Нодара Джинчвелашвили, известного в криминальном мире как Шошия и скончавшегося в сентябре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, с 12 апреля по 19 сентября 2019 года Джинчвелашвили занимал высшее положение в преступной иерархии на территории Вологодской области. Он был коронован в 1986 году на воровской сходке, в которой участвовал вор в законе Ноникашвили, отбывавший вместе с ним наказание в исправительно-трудовой колонии №39 Грузинской ССР.

В 1995 году Джинчвелашвили переехал в Череповец и оттуда распространил свое влияние на всю Вологодскую область и город Котлас Архангельской области. Он назначал смотрящих из числа доверенных лиц: с 1995 года по 2019 год следил за Череповцом и был держателем воровского общака Синицын; в 2019 году его приближенный Кодуа был смотрящим за Вологдой, а Журкин — за Великим Устюгом и Котласом.

В 2019 году на воровской сходке Джинчвелашвили по телефону поддержал отбывающего наказание в ИК №12 в Шексне Антипенко и подтвердил его статус смотрящего за осужденными.

Также Джинчвелашвили поддерживал международные криминальные связи с ворами в законе, проживающими в других регионах России и в Турции, созванивался с ними и участвовал в сходках. В 2008 году авторитета задержали правоохранители на сборище криминальных лиц на теплоходе «Москва-70» во время поездки по Клязьминскому водохранилищу в Подмосковье. Он подтвердил сотрудниками МВД свой статус вора в законе.

Вдова, сын и мать скончавшегося авторитета настаивали на его оправдании. Они заявили, что Джинчвелашвили вину не признал, утверждая, что ему неизвестны понятия «вор в законе», «воровской закон», «воровской общак» и «воровская сходка». Он не занимал высшего положения в преступной иерархии, криминальным статусом не обладал, с ворами в законе связь не поддерживал.

Тем не менее суд признал Джинчвелашвили виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и прекратил уголовное дело в связи с его смертью.

Антипенко, Журкина, Кодуа и Синицына приговорили к восьми годам в колонии особого и строгого режима.