Песков назвал отношения Москвы и Вашингтона тонкой субстанцией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российско-американские отношения не подвержены сиюминутным решениям, передает РИА Новости.

Материалы по теме Раскол по-американски. Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа Коренным здесь не место. Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?

По словам представителя Кремля, это очень большой комплекс, его можно назвать тонкой, ответственной субстанцией. Он отметил, что диалог Москвы и Вашингтона начался, «это реализация тех пониманий, которые были достигнуты».

«Слишком ответственная и одновременно с этим тонкая субстанция, которая не подвержена сиюминутным решениям», — описал он.

Во вторник, 7 декабря, президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден должны пообщаться по видеосвязи. Ожидается, что Байден заявит коллеге о настрое на стабильные отношения с Москвой.

Американский президент намерен решительно предостеречь Россию от «любых безрассудных или агрессивных действий, которые она может предпринять» на границе с Украиной. При этом Кремль неоднократно опровергал сообщения о «стягивании войск» и «агрессии» на границе.