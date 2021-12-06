Иранский самолет совершил вынужденную посадку из-за возгорания двигателя

Самолет иранской авиакомпании Aseman, следовавший по маршруту Шираз — Маскат, совершил вынужденную посадку из-за возгорания двигателя. Об этом сообщает ТАСС.

К настоящему моменту информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Тем временем, телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на свой источник в авиагавани опровергла якобы произошедший инцидент.

В октябре сообщалось, что в округе Уоллер американского штата Техас (США) разбился и загорелся пассажирский самолет McDonnell Douglas DC 9-87. По предварительным данным, на нем находилось более 20 человек.