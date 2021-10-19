В США разбился и загорелся самолет с пассажирами

Click2Houston: в штате Техас разбился самолет с как минимум 21 пассажиром, судно горит

В округе Уоллер американского штата Техас (США) разбился пассажирский самолет McDonnell Douglas DC 9-87. По предварительным данным, на нем находилось более 20 человек, сообщает издание Click2Houston. Оно также публикует кадры с места событий.

Сообщается, что 21 пассажир покинул самолет. Известно о как минимум одном пострадавшем, однако подробности о его состоянии пока не раскрываются.

На кадрах можно увидеть, что судно уже горит. По данным Click2Houston, оно загорелось в результате жесткой посадки: самолет должен был вылететь из аэропорта Хьюстон в городе Брукшир (Houston Executive Airport).

По данным RadarBox, над местом аварии кружат два вертолета и один небольшой самолет.