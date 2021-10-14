В США рассказали о «почти угнанном» самолете из аэропорта Кабула

Американские военнослужащие в ходе проведения эвакуации из аэропорта Кабула в августе пресекли действия пяти человек, пытавшихся захватить самолет, пишет издание Defense One со ссылкой на заявление ВВС США.

Отмечается, что военным США, которые обеспечивали безопасность воздушной гавани, передали разведывательные данные. Согласно этой информации, «пять человек, находившихся на борту самолета, совершавшего один из коммерческих рейсов, намеревались его захватить и почти угнали его».

Личности людей, пытавшихся произвести захват самолета, не раскрываются. В ВВС США рассказали, что в итоге инцидент урегулировали, однако не сообщается, каким именно способом им удалось предотвратить «угон» воздушного средства.

Ранее сообщалось, что представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) предотвратили теракт в аэропорту Кабула. Талибы остановили автобус, который направлялся в аэропорт афганской столицы. Гражданин США рассказал им, что в транспорте находились два террориста-смертника и взрывчатка. Боевики потребовали всех пассажиров покинуть автобус, после чего тщательно его осмотрели.

30 августа США завершили свое военное присутствие в Афганистане. За время военной кампании американский контингент потерял 2461 военного и гражданского лица. Еще более 20 тысяч американских граждан получили ранения.