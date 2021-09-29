США отказалась принимать чартер из Кабула

США отказались принимать чартер из Кабула, на борту которого находились более 100 человек

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США во вторник не разрешило чартерному рейсу из Кабула посадку в одном из аэропортов страны. На борту самолета находились более 100 эвакуированных из Афганистана американских граждан и лиц, имеющих постоянный вид на жительство в США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя группы Project Dynamo, которая организовала этот перелет, Брайана Стерна.

По словам Стерна, самолет, который группа арендовала у афганской авиакомпании Kam Air, доставил из Кабула в аэропорт Абу-Даби (ОАЭ) 117 человек, 59 из которых — дети. Конечным пунктом перелета должен был стать один из аэропортов США, но после 14 часов ожидания в Абу-Даби американские власти не предоставили чартеру разрешения на посадку в стране, сказал Стерн.

По информации агентства, МВБ пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее телеканал FOX News передал слова журналиста-расследователя Джона Соломона, который рассказал об американских солдатах, которые во время выхода войск из Афганистана не пустили в аэропорт Кабула и не эвакуировали американских граждан, несмотря на то, что те «размахивали паспортами США» у ворот аэропорта. По словам источников журналиста, это не совпадает с тем, как администрация президента США Джо Байдена описывала условия эвакуации из Афганистана.