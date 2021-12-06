HBO выпустила трейлер спецэпизода «Гарри Поттера»

Стриминговая платформа HBO Max выпустила тизер спецэпизода «Гарри Поттера», приуроченного к 20-летию кинофраншизы. Трейлер опубликован на видеохостинге YouTube.

Известно, что в специальном выпуске снялись почти все основные актеры поттерианы — Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон и другие.

Премьера спецэпизода состоится 1 января 2022 года на HBO Max.

Ранее стало известно, что юбилей премьеры «Гарри Поттера и философского камня» отметят без создательницы серии книг о мальчике-волшебнике, британской писательницы Джоан Роулинг. Это связывают с ее неоднозначными заявлениями относительно трансгендерных людей, после которых Роулинг обвинили в трансфобии.