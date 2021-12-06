Иностранцы и россияне обругали модный дом Prada за фото Ивлеевой в его Instagram

Иностранные и российские пользователи сети обругали модный дом Prada за размещение фотографии телеведущей Анастасии Ивлеевой в своем официальном Instagram-аккаунте. Соответствующие комментарии появились в соцсети в понедельник, 6 декабря.

30-летнюю блогершу запечатлели на вечеринке, организованной брендом Prada, в блестящем сером комплекте из укороченного облегающего лонгслива, плиссированной юбки и небольшой черной сумки со стразами. Весь ее образ состоял из предметов гардероба итальянской марки.

Поклонники Prada не оценили выбор модели для публикации. «Все очень плохо», «Немного ошиблись с Ивлеевой», «Дааа. Лошизм», «Вот же позор какой», «Что с ее рукой», — высказались русскоязычные юзеры. Их поддержали и англоязычные комментаторы: «Что случилось с Prada? Боже мой, это отвратительно», «Вы серьезно? Неужели это Prada?», «Какой убогий выбор моделей. Я слишком люблю Prada, чтобы смотреть на это».

Кроме того, объектом шуток в соцсети стала и телеведущая Ксения Собчак, которая надела на эту же вечеринку нелепый головной убор. На размещенных в аккаунте Prada кадрах она позирует в облегающих брюках и пиджаке с глубоким декольте, а также черном кружевном чепце. «Шапка для пловцов?», «Когда не успела помыть голову», «Трусы на голове — очень кринж», — раскритиковали ее наряд комментаторы.