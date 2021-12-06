Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек

Чеченская Республика лидирует в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Второе место занял Дагестан, третье — Ингушетия. В первую пятерку также вошли Кабардино-Балкария и Волгоградская область.

Аналитики связывают слабую распространенность вредных привычек на Северном Кавказе со сложившимся веками образом жизни и строгими традициями, характерными для этой территории.

Согласно исследованию, наибольшая приверженность вредным привычками наблюдается в Республике Хакасия, Камчатском крае, Сахалинской, Амурской областях, Удмуртской Республике и Магаданской области.

Эксперты провели исследование на основе данных официальной статистики. При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и спиртного, число преступлений, которые были совершены в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также учитывались смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя, и число преступлений, которые были связаны с наркотическими средствами и их аналогами.

30 сентября глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе назвал Россию примером для подражания в борьбе с курением и алкоголем. Недавно европейский офис подробно проанализировал комплексный подход российских властей, который позволил добиться снижения смертности: в частности, это удалось благодаря пресечению кустарного производства алкоголя, повышению цен и ограничению его доступности, в том числе и запрету на продажу ночью.

